Правоохранители обнаружили большое количество фиктивных компаний.

Великобритания подозревает россиян в использовании ее компаний для отмывания незаконных прибылей, полученных с начала войны в Украине.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, британское правительство подозревает граждан России в пользовании слабыми проверками реестра компаний Соединенного Королевства. Правоохранители страны обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Британии иностранцами за последние годы, вероятно, для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.

"У сотни этих фирм имеются россияне среди руководителей, а некоторые подконтрольные РФ компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды, говорят люди. Россияне были заметными среди тех, кого привлекает в лондонский Сити мягкое регулирование, позволяющее им скрывать свои активы с минимальным контролем", - отмечает издание.

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Как указывается, хотя Великобритания ввела широкие санкции против многих российских компаний и физических лиц, "многолетняя погоня за иностранными деньгами привела к тому, что британская финансовая система пронизана подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, которые затрудняют усилия по обеспечению соблюдения ограничений в отношении российских интересов".

"Мы знаем о злоупотреблениях реестром компаний для поддержки незаконной деятельности. В случае выявления потенциальной преступной деятельности мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами для передачи дел и поддержки расследований", - прокомментировал ситуацию представитель Регистрационной палаты Великобритании.

Однако он отказался отвечать на вопросы об отдельных компаниях.

Российские активы

По данным Минфина США, почти $60 миллиардов российских активов заморожены или арестованы.

По состоянию на 18 ноября Евросоюз заморозил 68 миллиардов евро российских активов, большинство из которых находились в Бельгии. Еще $20,9 млрд (18,4 млрд фунтов стерлингов) заморозила Британия.

Стоит добавить, что, как пишут СМИ, за год вторжения олигархи РФ потеряли до $67 миллиардов собственных состояний.

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