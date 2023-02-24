Наибольшее сокращение капитала фиксируется у основного владельца ПАО "Северсталь" Алексея Мордашева и у председателя правления ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" Владимира Лисина.

Российское вторжение в Украину негативно повлияло не только на общее состояние российской экономики, но и на личные кошельки самых богатых людей РФ: за год с начала полномасштабных боевых действий они потеряли до 67 миллиардов долларов дохода.

Речь идет о финансовых убытках 23 российских миллиардеров, которые от 24 февраля 2022 года потеряли почти 20% своих капиталов. Это в четыре раза превышает динамику потерь со стороны других богачи, которые входят в список Bloomberg Billionaires Index, пишет издание.

В Bloomberg отметили, что по состоянию на 23 февраля прошлого года российские миллиардеры, которые входили в топ-500 богатейших людей мира, имели на своих счетах не менее 339 миллиардов долларов общего капитала.

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Теперь из-за войны в Украине наибольшее сокращение капитала фиксируется у основного владельца ПАО "Северсталь" Алексея Мордашева (предприятие считается одним из крупнейших производителей стали в России) - его капитал уменьшился на 6,7 млрд долл. Сейчас на его личных счетах хранится примерно 19,8 млрд долл, что позволяет ему занимать место четвертого самого богатого человека в РФ.

На втором месте по динамике сокращения состояния находится председатель правления ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" Владимир Лисин - за год он потерял 5,8 млрд долл, сократив состояние до 20,5 млрд долл.

Однако, по данным СМИ, некоторые российские бизнесмены с начала войны даже увеличили свои счета. К примеру, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев воспользовался нестабильностью экономического рынка и с начала войны заработал 2,1 млрд долларов из-за скачка своих акций.

"Однако анализ ультрабогатых российских слоев населения свидетельствует, что несколько раундов разрозненных санкций со стороны США, Великобритании и Европейского Союза имели ограниченный долгосрочный эффект. На самом деле совокупный капитал миллиардеров достиг дна лишь через несколько недель после вторжения, снизившись на 92 млрд долл. до 248 млрд долл. 9 марта 2022 года", - отмечает агентство.

В этом контексте издание упоминает о проблемах в бизнесе у российского олигарха и друга Путина Романа Абрамовича, а также о санкциях в отношении бизнесмена Михаила Фридмана. Первый был вынужден продать свою недвижимость в Лондоне, вместе с известным футбольным клубом "Челси", а второй - был "шокирован" санкциями ЕС в отношении его собственных счетов и поездок за границу, пишет Bloomberg.

Новые "удары" по российской экономике

Напомним, что к годовщине полномасштабного вторжения войск РФ в Украину экономика агрессора показывает все большую стагнацию по своим показателям и приближается к уровню дефолта.

Отдельно, российский рубль дешевеет к американской валюте пятую неделю подряд, а к европейской - шестую. Эксперты констатируют, что текущий показатель в 75,6 рубля за доллар, и 80,74 рубля за евро - это рекордный минимум за последние десять месяцев.

Также сегодня стало известно, что Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF), которая занимается борьбой с отмыванием преступных доходов, бессрочно приостановила членство России из-за ее бесчеловечных и жестоких нападений на критически важные объекты гражданской инфраструктуры.

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