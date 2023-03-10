Активы россиян отслеживали по всему миру. Также был жестко ограничен доступ россиян, попавших под санкции, к международной финансовой системе.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, введенных в связи с этим вторжением, оперативная группа "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" (REPO) заблокировала или заморозила активы россиян, попавших под санкции.

Как говорится в сообщении Минфина США, были заморожены или арестованы активы на сумму более 58 миллиардов долларов.

Активы россиян отслеживали по всему миру. Также был жестко ограничен доступ россиян, попавших под санкции, к международной финансовой системе.

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Как говорится в сообщении, члены REPO обеспечили, чтобы активы Центрального банка России и Российского фонда национального благосостояния оставались обездвиженными и не могли использоваться для поддержки военных действий России.

Также была конфискованная или замороженная элитная недвижимость и другие активы класса люкс, принадлежащие, находящиеся во владении или под контролем россиян, находящихся под санкциями.

Были заморожены или задержаны яхты и другие суда, принадлежащие, находящиеся во владении или под контролем россиян, находящихся под санкциями, и проведены мероприятия по отслеживанию активов с целью выявления, обнаружения, замораживания и конфискации яхт, самолетов и другого имущества, расположенного по всему миру.

Также были приняты меры по ограничению доступа россиян, находящихся под санкциями, к мировой финансовой системе, что затруднило получение Россией технологий, необходимых для ведения войны против Украины.

REPO

Группа REPO была создана в марте 2022 года министрами финансов, юстиции, внутренних дел, а также профильными еврокомиссарами с целью выявления, ограничения, замораживания, ареста и конфискации оказавшихся под санкциями активов физических и юридических лиц, связанных с агрессией РФ против Украины.

Война в Украине и российские активы

После нападения России на Украину страны ЕС ввели жесткие финансовые санкции против России: отключили систему SWIFT и заморозили активы Центрального банка.

По состоянию на 18 ноября Европейский Союз заморозил 68 миллиардов евро российских активов. Большинство активов находятся в Бельгии, где по предварительным подсчетам заморозили около 50 миллиардов евро.

По состоянию на 10 ноября 2022 года Великобритания заморозила российские активы на общую сумму 18,4 млрд фунтов стерлингов (20,9 млрд долларов США).

3 февраля 2023 года была осуществлена первая конфискация активов россиянина, находящегося под санкциями, что открыло путь для перевода 5,4 млн долларов в качестве иностранной помощи Украине. Речь идет о состоянии Константина Малофеева, владельца пропагандистского телеканала, обвиняемого в финансировании сепаратизма в Крыму. Под американские санкции он попал в 2014 году, с тех пор - пытался их обойти.

16 февраля 2023 года Еврокомиссия предложила ужесточить обязательства по отчетности банками о замороженных активах России, а также российских компаний и физических лиц. Планировалось, что ужесточение банковской отчетности будет осуществляться в рамках десятого пакета санкций против агрессора.

За непредоставление необходимой информации планировалось наложение штрафа до 50 тыс. евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц.

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