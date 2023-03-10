Европейские власти пытаются усовершенствовать механизмы поиска активов.

Европейский союз пытается найти и заморозить активы российских миллиардеров, находящихся под санкциями.

Как сообщает Bloomberg, блок уже заморозил активы на сумму 20,9 млрд евро (22 млрд долларов). Как говорится в материале, если учесть, что в 2019 году общий объем инвестиций РФ в ЕС оценивался в €136 млрд, то ЕС нужно найти и заморозить еще €115 млрд.

В связи с этим европейские власти пытаются усовершенствовать механизмы поиска активов.

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Поиском российских активов в ЕС занимается специальная рабочая группа, созданная в марте 2022 года. Для лучшего поиска власти Евросоюза намерены обязать подавать декларации находящихся под санкциями физических и юридических лиц, ввести дополнительные требования к отчетности банков и штрафы для тех, которые эти требования не выполняют, ввести ограничения для лиц, помогающих уклоняться от санкций.

Представитель исполнительного органа ЕС Кристиан Виганд заявил, что общая сумма активов, замороженных в блоке, увеличилась более чем втрое с апреля 2022 года и превышает блокировку значительных активов Центрального банка России.

Война в Украине и ситуация с российскими активами

27 февраля 2022 Европа пообещала России отключение от SWIFT, санкции против Центробанка и олигархов.

По состоянию на ноябрь 2022 года ЕС заморозил 68 миллиардов евро российских активов. Великобритания заморозила российские активы на 20 миллиардов долларов.

16 февраля 2023 года Еврокомиссия предложила ужесточить обязательства по отчетности банками о замороженных активах России, а также российских компаний и физических лиц.

10 марта 2023 года Минфин США сообщил о том, что оперативная группа "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" (REPO) заблокировала или заморозила активы россиян, попавших под санкции, почти на $60 миллиардов.

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