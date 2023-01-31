Сейчас российские оккупанты, воюющие против Украины, могут получать выплаты почти в 80 банках РФ.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Минобороны страны-агрессора разработало законопроект, который предлагает изменить систему выплат военным.

Как сообщает российское РБК, ведомство хочет сократить список банков, в которых военные смогут получать выплаты.

Документ одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. Сейчас российские оккупанты, воюющие против Украины, могут получать выплаты почти в 80 банках РФ, среди которых есть банки с иностранным капиталом.

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Как следует из пояснительной записки к законопроекту, такое количество банков "может привести к получению третьими лицами доступа к персональным данным военных, а также к информации о местах дислокации учреждений Минобороны".

Согласно законопроекту, Минобороны предлагает разрешить проводить выплаты военным только полевым учреждениям Центробанка и кредитным организациям, перечень которых утвердит правительство страны-оккупанта.

Выбранные банки также должны иметь лицензию на работы, связанные с государственной тайной. Новая система выплат будет касаться денежного довольствия, заработной платы и других выплат военным, федеральным гражданским госслужащим и работникам армии России.

Война в Украине и крах российской экономики:

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-. 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что было самым низким показателем в 2022 году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже.

С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

По состоянию на 19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

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