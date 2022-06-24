Парламент принял закон, восстанавливающий налогообложение импортных товаров, а также растаможку автомобилей.

Верховная Рада с 1 июля 2022 года возобновила налогообложение импортных товаров, что является важной предпосылкой для отмены критического импорта в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.

"1 июля вступает в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению. Принятие этого закона создает основания для отмены перечня товаров критического импорта, который действует с начала российского вторжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что список товаров критического импорта пересматривался в сторону увеличения в 18 раз, поскольку в этом нуждался украинский бизнес, который восстанавливал производство.

"Практически все изменения в постановление о критическом импорте были сделаны на основании обращений украинских компаний. Сегодня список товаров критического импорта содержит около 90% от всех товарных категорий", - отметили в НБУ.

Война в Украине и налог на импорт:

С начала полномасштабного вторжения российских войск налоговая служба приостановила почти все проверки предпринимателей, а Рада приняла пакет законов, направленных на дерегуляцию и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

25 мая 2022 года министр финансов Сергей Марченко считает, что для стабилизации госбюджета необходимо повысить налоги до довоенного уровня.

27 мая 2022 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что в Украине вернут налоги, отмененные из-за войны.

14 июня 2022 года появилась информация о том, что в Украине хотят вернуть налоги на импорт.

Верховная Рада 21 июня 2022 года приняла закон, который восстанавливает налогообложение импортных товаров, а также растаможку автомобилей.

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