Всего импортировали более 3 тонн драгоценного металла.

Швейцария впервые после полномасштабного вторжения в Украину импортировала золото из Российской Федерации. Всего отправили более 3 тонн драгоценного металла.

Об этом пишет Bloomberg.

В Федеральном таможенном управлении Швейцарии сообщили, что первая партия российского золота с 24 февраля прибыла в Швейцарию в мае. Данную информацию расценили как смягчение позиции в отношении РФ.

В то же время Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов остановила все операции по продаже золота из России. В связи с чем и остановился его импорт.

Правда, никто не запрещал переработку российского драгоценного металла. Так, в Швейцарии находятся четырех крупных предприятия, которые перерабатывают две трети общего объема золота в мире.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим Евросоюз и США ввели санкции в отношении российских олигархов и компаний, связанных с оборонной сферой РФ.

1 апреля Лондонская биржа металлов перестала размещать на своих складах в Великобритании российские металлы. Позже издание New York Times сообщило, что ЧВК "Вагнера" добывает для России золото в Африке. Так Кремль может пытаться спастись от санкций, которые сильно бьют по экономике страны-агрессора

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