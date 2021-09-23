В 16.00 начнется внеочередное заседание парламента.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархов) (№5599) во втором чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания.

Также во втором чтении сегодня будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (№5600).

Читайте такжеАрахамия прогнозирует до 236 голосов при голосовании за закон об олигархахСреди прочего, депутаты должны рассмотреть сегодня проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов, а также законопроект по повышению качества пищевых продуктов, потребляемых детьми.

Кроме того, в повестке дня работы парламента на сегодня, в частности, законопроекты о правотворческой деятельности и по совершенствованию процесса планирования законопроектной работы ВР.

Также планируется рассмотреть проект изменений в закон "О всеукраинском референдуме" касатеьно подписных электронных данных.

Вместе с тем в 16.00 начнется внеочередное заседание парламента.

На этом заседании депутаты рассмотрят 4 законопроекта. Они касаются, в частности, отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций, а также упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах.

20 сентября на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента приняли решение о рассмотрении на текущей неделе законопроекта об олигархах (№5599) и законопроекта о наполнении госбюджета (№5600). Председатель ВР Дмитрий Разумков отметил, что нет никаких оснований для рассмотрения данных законопроектов, потому что не готовы таблицы к ним и нет выводов Главного научно-экспертного управления ВР. Поэтому, по его словам, такое рассмотрение будет проводиться вопреки Регламенту.

Автор: Таня Поляковская