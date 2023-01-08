Курс евро в банке составляет 42,30 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 40,50 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составляет 42,30 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,00 грн/долл., евро - 41,30 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 39,84 грн.

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Что надо знать о курсе валют в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, с 21 мая прошлого года Национальный банк Украины отменил ограничения на установление курса валюты, согласно которым уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля НБУ сразу на 25% снизил официальный курс гривни - до 36,57 грн/долл.

В инвестиционной компании Dragon Capital считают, что регулятор может держать официальный курс доллара в Украине неизменным до конца третьего квартала 2023-го.

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