Цена доллара в Украине возрастет до 43 грн, считают эксперты.

В ближайшее время Национальный банк Украины будет пытаться избежать коррекции курса гривни к доллару.

НБУ может держать официальный курс доллара неизменным до конца третьего квартала следующего года, когда ожидают завершения горячей фазы войны с Россией, после которой появится возможность возвращаться к гибкому курсообразованию, спрогнозировали в инвестиционной компании Dragon Capital.

"...Нацбанк постарается избежать еще одной коррекции курса гривни в ближайшей перспективе, поскольку фиксированный курс является важным стабилизирующим фактором для экономики в нынешних неопределенных условиях, а ослабление гривни не поможет существенно снизить внешнеторговый дефицит из-за специфической структуры торговых потоков и ограниченных возможностей для экспорта в результате блокирования портов", - считают эксперты.

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В компании ожидают, что золотовалютные резервы Нацбанка будут оставаться выше безопасного уровня - около 20 млрд долларов (по сравнению с 25,5 млрд на конец октября и ожидаемыми 27 млрд на конец этого года), и это позволит финансовому регулятору не менять официальный курс гривни к американской валюте.

"...Скорее всего, в первые послевоенные месяцы на рынке будет сохраняться относительно небольшой дефицит валюты на межбанке, поэтому мы ожидаем умеренную девальвацию гривни в четвертом квартале 2023 г. до 43 грн/долл.", - добавили в Dragon Capital.

Что надо знать о курсе доллара в Украине - самые важные новости

После того, как Россия 24 февраля этого года осуществила полномасштабное вторжение в Украину, НБУ отказался от гибкого курсообразования и зафиксировал официальный курс гривни на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля Нацбанк поднял курс американской валюты к гривне сразу на 25% - один доллар в Украине стал стоить 36,57 грн.

В банковских обменниках Киева 22 ноября курс гривни к доллару составлял 40,50 грн/долл.

В проекте бюджета Украины на 2023 год Кабмин спрогнозировал средний курс гривни на уровне 42,2 грн долл.

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