Очередной аукцион запланирован на 6 июня.

Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт" в третий раз выставили на аукцион. Как сообщили в Фонде государственного имущества Украины, очередные торги назначены на 6 июня 2023 года.

Основной вид деятельности порта - вспомогательное обслуживание водного транспорта. Специализируется предприятие на перегруженные леса, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции и зерна.

Стоит отметить, что этот лот уже дважды пытались "пустить с молотка". Первый аукцион был сорван - не нашлось жалающих его приобрести. Поэтому во второй раз, согласно законодательству, его стартовая цена упала вдвое: со 187 млн грн - до 93,7 млн грн. Следующий аукцион состоялся – победитель предложил 220 млн грн, но деньги в определенный срок не оплатил.

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Как отметил в комментарии УНИАН сотрудник Фонда, возможно "кто-то надеялся", что стартовая цена вновь упадет, но она, наоборот, выросла - почти до 185 млн. грн.

По данным начальника регионального отделения ФГИУ по Одесской и Николаевской областям Александра Славского, это потому, что была предоставлена новая отчетность и балансовая стоимость активов.

"Итак, торги запланированы на 6 июня 2023 года, стартовая цена — 184,9 млн грн. напомню, на окончательную сумму продажи начисляется НДС. Порту нужны инвестиции и модернизация для запуска полноценной работы, а это возможно только благодаря привлечению частного инвестора", - добавил Славский.

Белгород-Днестровский морской торговый порт - что известно о лоте

Недвижимое имущество порта расположено в Одесской области в городе Белгород-Днестровский, курортном пгт Затока (порто-пункт "Бугаз" и база отдыха "Прибой").

Предприятие, которое в настоящее время работает как "сухой порт", имеет выходы к девяти причалам в порту и одному причалу в портопункте. В состав объекта также входят 9 судов, 4 тепловоза, 18 портальных кранов и 47 транспортных средств (часть транспорта предоставлена в аренду).

Впервые региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Одесской и Николаевской областях объявило аукцион по приватизации единого имущественного комплекса госпредприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт" (Одесская область) на 3 марта, но он не состоялся из-за отсутствия участников. Из-за этого стартовая цена лота со 187 млн грн уменьшилась до 93,7 млн грн.

13 марта аукцион состоялся, его победителем стала компания "Укрдонинвест", которая предложила за лот 220 млн грн, но не оплатила лот в сроки определенные законом — до 10 апреля. Поэтому победитель потерял гарантийный взнос (18,7 млн грн, которые были внесены на спецсчет), и возможность участвовать в торгах за этот объект.

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