Следующие торги запланированы на 13 марта. Стартовая цена уменьшилась вдвое.

Назначенный на 3 марта аукцион по приватизации имущественного комплекса Белгород-Днестровского порта (Одесская обл.) не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом сообщил начальник регионального отделения ФГИУ по Одесской и Николаевской областям Александр Славский.

По его словам, первый аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" не состоялся из-за отсутствия заявок от участников. Следующие торги уже с понижением цены запланированы на 13 марта, она составит 93,7 млн грн (вместо начальной – 187 млн грн).

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"Откровенно, мы сами удивлены, ведь столько заинтересованных как среди украинских, так и иностранных компаний, сколько интересовались этим портом, еще не было в нашем опыте. Порой такое бывает: рынок считает цену слишком высокой. Это действительно так? У нас уже было такое: на втором аукционе цена растет больше, чем была на первом", - сообщил Славский.

По его мнению, причины рыночные. В частности, этот порт на Дунае в настоящее время работает как "сухой порт".

Также имеет значение общая стоимость - к цене добавляется 20% НДС и долги около 100 млн грн, которые должен оплатить покупатель.

Приватизция портов во время войны

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Одесской и Николаевской областях объявило аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт" (Одесская обл.) на 3 марта 2023 года.

Недвижимое имущество порта расположено в Одесской области в городе Белгород-Днестровский, курортном пгт Затока (порто-пункт "Бугаз" и база отдыха "Прибой").

Порт имеет выходы к девяти причалам в порту и к одному причалу в портопункте. В состав объекта также входят 9 судов, 4 тепловоза, 18 портальных кранов и 47 транспортных средств (часть транспорта предоставлена в аренду).

Стартовая цена лота составила 187 млн грн (на окончательную цену продажи начисляется НДС).

22 декабря 2022 года Фонд госимущества объявил аукцион по продаже имущественного комплекса государственного предприятия "Морской торговый порт "Усть-Дунайск" (Одесская обл.). Это первая приватизация украинского порта по такой процедуре. Стартовая цена - 60 млн грн.

17 января 2023 года впервые в истории в Украине продали морской порт. На аукционе за морской торговый порт "Усть-Дунайск" (Одесская обл.) частная компания предложила наибольшую цену в размере более 201 млн грн.

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