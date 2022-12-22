Аукцион порта "Усть-Дунайск" запланирован на 17 января 2023 года. Стартовая цена - 60 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины объявил аукцион по продаже имущественного комплекса порта "Усть-Дунайск" (Одесская обл.).

Как сообщил руководитель регионального отделения Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях Александр Славский, будет приватизирован единый имущественный комплекс государственного предприятия "Морской торговый порт "Усть-Дунайск" - одного из самых маленьких морских портов. По данным АМПУ, в 2019 году его грузооборот составил лишь 71 тыс. тонн (0,05% от грузооборота всех морских портов страны).

"Объявили приватизацию первого порта в Украине! Это новый опыт государства — передача целостного порта в частную собственность. До этого государство имело незавершенный опыт концессий и различные форматы аренды частей порта", - отметил он.

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Как отметил Славский, сейчас, когда среди всех украинских портов могут полноценно работать лишь порты на Дунае, Усть-Дунайский порт работает больше, чем в последние годы.

В частности, за январь-сентябрь 2022 года "Усть-Дунайск" получил 848 тыс. грн чистой прибыли. За январь-ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

По словам Славского, новый владелец сможет инвестировать средства и сделать из порта современный перегрузочный центр. Аукцион по приватизации единого имущественного комплекса порта запланирован на 17 января 2023 года. Стартовая цена - 60 млн грн.

"Напомню, что стартовая цена равна остаточной балансовой стоимости. Но на аукционе цена станет рыночной", - добавил руководитель.

Недвижимое имущество порта расположено в Одесской области, в городах Килия, Вилково и в Жебрияновской бухте Черного моря (база обслуживания лихтеровозов).

В состав объекта также входят 15 судов, 4 плавпричала и 6 транспортных средств.

Основным видом деятельности являются погрузочно-разгрузочные работы, которые проводятся в портовом пункте "Килия", который расположен на 54 км реки Дунай. Паспортные глубины у причала – 3 м, фактические – 1,5 м. Лимитирующим для захода судов в реку Дунай является канал "Дунай-Черное море", глубина которого колеблется в пределах 3,5-4 м в зависимости от времени года.

Порт "Усть-Дунайск":

Свое существование порт "Усть-Дунайск" начал в 1977 году как база обслуживания лихтеровозов (специализированных судов для перевозки груза в лихтерах или баржах, контейнерах) и впоследствии закрепил за собой статус устьевого дунайского порта.

К порту ведет автомобильная дорога через город, которая была отремонтирована в 2019 году. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции-74 км (поселок Дзинилор).

Приватизация во время войны

28 июля 2022 года Верховная Рада приняла закон об упрощении приватизации и содействии релокации бизнеса. Впоследствии стало известно, что с 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.

И. о. главы Фонда госимущества Ольга Батова заявила, что приватизация начнется с хлебокомбинатов и спиртзаводов. По словам Батовой, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации.

Первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что после возобновления приватизации ожидается продажа 150 объектов и около 1-2 млрд гривен поступлений в госбюджет.

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