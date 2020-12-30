Нардеп считает, что на две недели жесткого карантина 8 тысяч – это достаточная поддержка.

Сумма помощи физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным рабочим, которые на период жесткого карантина не будут работать, в 8 тысяч гривень была выбрана исходя из возможностей государства и срока локдауна.

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Об этом в интервью УНИАН рассказала нардеп, председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранна. Она считает, что на две недели жесткого карантина 8 тысяч – это достаточная поддержка.

"Сумма была выбрана, исходя из возможностей. Мы понимали то количество средств, которое у нас может быть аккумулировано, и просчитали примерное количество субъектов предпринимательской деятельности, сфера занятости которых относится к рисковым категориям. И, собственно, было определено, что, в среднем, государство может обеспечить такое количество людей по 8 тысяч гривень. Плюс, просчет был на две недели, пока будет действовать локдаун. На этот период 8 тысяч – это достаточная поддержка", - сказала Забуранна.

Помощь ФЛП на период жесткого карантина

С 14 декабря портал «Дія» и одноименное мобильное приложение начали принимать заявки на получение 8 тысяч гривень одноразовой помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям, которые потеряли часть дохода в результате карантина.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что прием заявок на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства продлен до 31 декабря 2020 года.

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Автор: Андрей Василюк