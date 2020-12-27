Премьер призвал предпринимателей и обычных работников подавать заявки для получения таких выплат.

Пенсионный фонд Украины начал финансирование единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривень для предпринимателей и на этой неделе уже выплатил 2,8 миллиарда гривень.

Читайте такжеКак получить 8 тысяч гривень государственной помощи: инструкцияОб этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Пенсионный фонд на этой неделе начал выплаты 8 тысяч гривень материальной помощи от государства для ФЛП и наемных работников. По состоянию на 24 декабря было направлено 2,8 миллиарда гривень для более 354 тысяч получателей", - написал он.

Премьер отметил, что регистрация заявок для получения единовременной материальной помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность будет прекращена вследствие усиленного карантина в январе, продлится до 31 декабря.

"Призываю предпринимателей и обычных работников подавать заявки, чтобы все смогли получить такие выплаты", - добавил Шмыгаль.

Что этому предшествовало

22 декабря Пенсионный фонд начал финансирование единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривень для предпринимателей.

26 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, который парламент принял 4 декабря.

В документе указана сумма помощи в 8 тысяч гривень для ФЛП и каждого наемного работника. Предприятиям, чья деятельность запрещается на время карантина, будет компенсироваться уплата ЕСВ.

Наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

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Автор: Анна Бредихина