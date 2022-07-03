К подготовке документа были привлечены более 2 тыс. экспертов, специалистов, ученых, народных депутатов и чиновников.

План восстановления Украины, который 4-5 июля представят в г. Лугано (Швейцария), нарабатывали 24 рабочие группы, и он охватывает все сферы жизни страны.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Украина на конференции в Швейцарии представит план восстановления страны, который был наработан в рамках работы Национального совета по вопросам восстановления Украины, и для работы над которым были привлечены более 2 тысяч экспертов, специалистов, ученых, народных депутатов и чиновников.

"Это комплексный план, который касается перераспределения всей экономики страны. Ведь после 24 февраля изменились все логистические цепочки и торговые для снабжения наших предприятий. Отдельная ситуация с морскими портами, с развитием речного хозяйства. Поэтому, в этом плане есть значительная составляющая, которая связана с гуманитарными и социальными вопросами, реформой государственного управления, с реформой Вооруженных сил и другие. Те 24 рабочих группы, которые работали, они охватывают все сферы общественной жизни", - проинформировал Немчинов.

Министр Кабинета министров отметил, что отдельно на конференции в Швейцарии будут представлены конкретные инвестиционные проекты, которые могут заинтересовать не только в плане восстановления Украины, но и перезапуска экономики страны. Среди них и "зеленые технологии", и технологии строительства.

"Отдельно инфраструктурные объекты, над которыми работали, и это конкретные проекты, которые могут быть реализованы конкретными инвесторами или донорами", - сказал Немчинов.

Министр Кабинета министров отметил, что до начала военного вторжения России в Украину, в Лугано (Швейцария) планировалось проведение пятой конференции по вопросам реформ.

"Но благодаря тому, что Швейцарская конфедерация и правительство пошли навстречу нам, она была переформатирована в конференцию по вопросам восстановления Украины. Мы очень благодарны за это швейцарскому правительству",- сказал Немчинов.

Как сообщал УНИАН, 1 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеоконференции с послами стран "Большой семерки", Швейцарии и главами международных организаций отметил, что на следующей неделе в Швейцарии будет презентован проект плана по восстановлению Украины.

Среди прочего, ключевыми принципами плана восстановления должны стать принцип безопасности, верховенство права, прозрачность, справедливая трансформация, "зеленое" восстановление, диджитализація, инклюзивность, безбарьерность, благоприятный инвестиционный климат, развитие бизнеса в Украине.