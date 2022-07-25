Решение НБУ об ослаблении официального курса гривны было безальтернативным, ведь поддержание довоенного курса гривни к доллару требовало значительных интервенций.
Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.
"Национальный банк вынужден был однократно провести значительную девальвацию гривни, чтобы уменьшить дисбалансы валютного рынка в условиях войны и уменьшить давление на валютные резервы. По сути, такое решение было безальтернативным, ведь поддержание довоенного курса гривны к доллару требовало значительных интервенций, что в последние недели уже выросли до почти 1 млрд долл. на неделю", - сказано в сообщении.
Аналитики отметили, что изменение официального курса привело к новым колебаниям и на наличном рынке. Наличный курс обмена в крупнейших розничных банках ослабел с 35,75-37,14 грн/долл. в прошлый понедельник до 37,44-38,83 грн/долл. в пятницу.
"Также банки обновили карточные курсы валют: они были скорректированы и приближены к новому официальному. Как следствие, в десяти крупнейших банках-эмитентах платежных карт средние курсы доллара США ослабели за неделю с 32,5-34,9 грн/долл. до 36,6-37,05 грн / долл.",- говорится в сообщении.
Напомним, 21 июля Национальный банк повысил официальный курс доллара на 25% - до 36,57 грн/долл.
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