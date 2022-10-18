Новые атаки не провоцируют панические волны покупки иностранной валюты, а следовательно курс становится менее волатильным.

Несмотря на массированные ракетные обстрелы инфраструктуры на прошлой неделе и вызванные ими колебания курса, валютный рынок остается достаточно спокойным.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

"Обеспеченность рынка наличной валютой улучшилась, постепенно уменьшая эффект панических настроений и избыточного спроса. Поэтому даже, несмотря на масштабные ракетные обстрелы Украины в минувший понедельник, курс иностранной валюты в банках и небанковских обменниках со вторника продолжил укрепляться", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что по итогам недели курс гривни в 10 крупнейших розничных банках усилился с 40,2-41,0 грн/долл. до 39,9-40,7 грн/долл.

В свою очередь, межбанковский валютный рынок не отреагировал на ракетные обстрелы и нуждался в 605 млн долл. интервенций, что почти аналогично объемам, что были за неделю до того.

"События прошлой недели и в этот понедельник показали, что наличный рынок уже не является крайне чувствительным к фактам ракетных атак на крупные города. Новые атаки не провоцируют панические волны покупки иностранной валюты, а следовательно курс становится менее волатильным", - подчеркнули в ICU.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области. Значительным разрушениям подвергся объект энергетической инфраструктуры.

17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.

Курс во время войны:

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проект государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%. По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50.

6 октября заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

Вас также могут заинтересовать новости: