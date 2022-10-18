Сегодня враг нанес очень серьезный удар по энергетическому объекту в Днепре, есть попадание по критической инфраструктуре в Киеве и Житомире.

В результате сегодняшних ударов оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры в большой части Украины могут быть веерные отключения электроэнергии.

Об этом во время информационного телемарафона заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он добавил, что сегодня враг нанес очень серьезный удар по энергетическому объекту в Днепре, есть попадание по критической инфраструктуре в Киеве и Житомире.

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"Мы понимаем, и власть говорит о том, что сегодня вполне реально, что будут перебои с электроэнергией. Поэтому обращение ко всем - набрать воды, понимать, что могут быть веерные отключения в большой части Украины", - сказал он.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области. Значительным разрушениям подвергся объект энергетической инфраструктуры.

17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.

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