Биткоин входит в последнюю фазу падения, после которой последует ожидаемый рост.

Курс биткоина в понедельник, 24 января, опускался в моменте к отметке $32,9 тысяч – это самый низкий показатель с июля 2021. Позже курс немного скорректировался. Настало ли время покупать биткоин – читайте дальше.

Один из самых известных криптотрейдеров Михаэль ван де Поппе, который очень часто оказывается прав в свои прогнозах, уверен, что биткоин еще не достиг дна снижения, несмотря на мощный отскок в последние дни.

Самая популярная и самая дорогая криптовалюта в мире с большой долей вероятности войдет в еще одну фазу снижения, при которой ей удастся достигнуть дна и полноценно вернуться к росту, уверен эксперт.

В настоящий момент мы входим в фазу, которая позволит найти дно коррекции актива. Однако для этого, скорее всего, потребуется период накопления и время, прежде чем биткоин действительно сможет начать разворот.

Аналогичного мнения придерживается и другой криптостратег Бенджамин Коуэн. По его оценке, биткоин уже в ближайшее время способен обвалиться до $20 тыс. В случае такого падения на рынке начнется большая паника, которая станет хорошей возможностью для покупки криптовалюты.

Как ранее писал УНИАН, накануне европейский регулятор предложил запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-Work, доминирующим среди крупнейших криптовалют на рынке. А еще ранее в России, которая входит в 3-ку мировых лидеров по добыче биткоина, выступили с инициативой запретить любые операции с криптовалютами.

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