Несколькими днями ранее Chainlink оказалась самой торгуемой криптовалютой на рынке.

Один из самых известных криптотрейдеров Михаэль ван де Поппе, имеющий в соцсети Twitter порядка полумиллиона подписчиков, обнаружил токен, который потенциально находится в начале новой фазы роста.

В ближайшей перспективе криптовалюта Chainlink может вырасти в цене на 350% с текущих уровней, утверждает аналитик.

Поппе утверждает, что стремительный рост альткоина произойдет в случае, если он закрепиться выше отметки в $19,5 за монету, после чего преодолеет зону в $33. Если это случится, то следующими целями для LINK станут $77 и $120, утверждает трейдер.

В списке Coimarketcap токен Chainlink находится на 18-м месте с капитализацией в $11 млрд. По состоянию на 6 января, криптовалюта торгуется на уровне в $24,2, за прошедшие сутки она подешевела на 5% (впрочем, как и вся криптовалюта).

При этом за последнюю неделю цена альткоина поднялась на 23%, а в определенный момент она была самой торгуемой криптовалютой на рынке и самой быстрорастущей по количеству использований в смарт-контрактах.

"Если сектор DeFi собирается просыпаться, что Chainlink, скорее всего, добьется своего", – отметил трейдер.

Он добавил, что в текущем году активное развитие получат секторы DeFi и сети оракулов.

Chainlink – это цифровая валюта, функционирующая на базе блокчейна Ethereum ("эфир" в простонародье). Она облегчает процесс взаимодействия потребителей и поставщиков товара/услуги. За это сеть оракулов Chainlink получает оплату в токенах LINK.

Читайте такжеИ это не биткоин: аналитик назвал криптовалюту с прорывным потенциалом ростаРанее другой известный криптотрейдер Остин Арнольд перечислил шест криптовалют, которых в 2022 году ждет успех. Он убежден, что наибольший рост в последующие 12 месяце покажут токены Solana, Polkadot, Cardano, Polygon, Chainlink и Aave.

Упоминалось также, какие криптовалюты исчерпали потенциал роста, а также монеты, способные подорожать в краткосрочной перспективе.

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