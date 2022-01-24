Временное снижение цены может быть показателем того, в будущем диджитал-актив ожидает рост.

Опытный криптостратег и трейдер Бенджамин Коуэн предположил, что биткоин уже в ближайшее время способен обвалиться до $20 тыс. В случае такого падения на рынке начнется большая паника и "резня".

Об этом он рассказал в своем видеоролике на YouTube.

В понедельник, 24 января, курс биткоина снизился до $34,6 тыс., то есть за сутки он подешевел на 3,7%. Опытный аналитик обратил внимание на индекс относительной силы (RSI), который уже находится на низком уровне. Однако, индекс способен опуститься еще ниже – к уровню, который наблюдался в марте 2020 года, спрогнозировал Коуэн. Тогда цена биткоина падала ниже $4 тыс. По мнению трейдера, такой обвал станет хорошей возможностью для покупки криптовалюты.

"Бычьи" рынки приносят вам деньги, а "медвежьи" рынки делают вас богатыми – пояснил Коуэн.

Кстати, в середине месяца эксперты предупреждали о появлении так называемого "креста смерти" на графике первой криптовалюты, которая обычно предшествует снижению стоимости актива. На тот момент стоимость биткоина еще составляла около $43 тыс.

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Как ранее писал УНИАН, накануне европейский регулятор предложил запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-Work, доминирующим среди крупнейших криптовалют на рынке. А еще ранее в России, которая входит в 3-ку мировых лидеров по добыче биткоина, выступили с инициативой запретить любые операции с криптовалютами.

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