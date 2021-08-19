Курс гривни к евро составил 31,17 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 20 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,65 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,17 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеК середине недели в обменниках изменился курс доллара

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,65/26,67 грн/долл., к евро - на уровне 31,17/31,19 грн/евро.

Курс на 19 августа:

Национальный банк Украины на четверг, 19 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,65 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий