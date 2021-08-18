Курс гривни к евро составил 31,24 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 19 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,65 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 31,24 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеПосле временного затишья в украинских обменниках начал дорожать доллар

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,64/26,66 грн/долл., к евро - на уровне 31,22/31,24 грн/евро.

Курс на 18 августа:

Национальный банк Украины на среду, 18 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,68 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий