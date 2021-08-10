После временного затишья, курс доллара в Украине начнет расти и к концу августа подорожает до 27 гривень за доллар.
Такой прогноз озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов, сообщает "Обозреватель".
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Согласно прогнозу эксперта, доллар может подорожать с 26,8 до 27,15 грн/$.
В то же время старший аналитик компании Esperio Ян Кароль прогнозирует, что стоимость валюты может пробить психологическую отметку и будет колебаться между 26,93-27,07 грн/$.
По мнению экспертов, курс доллара буде зависеть от цен на сырьевых рынках и от ситуации на рынке ценных бумаг.
Курс на 10 августа:
Национальный банк Украины на вторник, 10 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,80 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.