В июле-августе 2020 года инфляция была ниже целевого диапазона.

Национальный банк Украины прогнозирует вхождение инфляции в целевой диапазон 5% +/-1 процентный пункт до конца года в связи с постепенным восстановлением мировой экономики и ростом цен на энергоресурсы.

Как сказано в материалах НБУ, в июле-августе 2020 года инфляция была ниже целевого диапазона 5%+/-1 п.п.

Базовая инфляция

«Динамика базовой инфляции была сдержанной. Оживление потребительского спроса, а также подорожание топлива и природного газа, которое отражает тенденции мировых рынков, уравновешивались сезонной коррекцией цен на сырые продукты питания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от темпов экономического восстановления. В частности, показатели импорта, розничного товарооборота, расходов граждан на внутренний туризм, недвижимость и автомобили свидетельствуют о дальнейшем восстановлении потребительского спроса, которое, вероятно, будет продолжаться и в ближайшие месяцы. Мягкая монетарная политика Национального банка и фискальные стимулы правительства для экономики, в частности изменение социальных стандартов, поддержат этот тренд.

Выздоровление экономики от коронавируса

«В то же время постепенное выздоровление мировой экономики от коронакризиса и в дальнейшем будет толкать цены на энергоресурсы вверх. Весомым вкладом в общий показатель инфляции также будет статистический эффект низкой базы сравнения, сложившейся в последние месяцы прошлого года. Все это создает почву для вхождения инфляции в целевой диапазон до конца года», - сказано в материалах регулятора.

Рост инфляции

3 августа 2020 года Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле 2020 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2019 года - составила 2,4%, как и в июне текущего года.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий