В Нацбанке ожидают инфляцию около 5% в 2022-2023 годах.

Национальный банк Украины ожидает ускорения инфляции в первом полугодии 2021 года с возвращением в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года.

Об этом сообщается в материалах регулятора.

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«Национальный банк пересмотрел прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения с 6,5% до 7%. Ускорение инфляции в первом полугодии будет определяться оживленным потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и худшим, чем прошлогодний, урожаем сельскохозяйственных культур. Кроме того, возрастут производственные расходы бизнеса, в частности, на оплату труда. Темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожания электроэнергии», - сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что в 2020 году инфляция ускорилась до 5% и достигла центральной точки целевого диапазона, при этом в течение прошлого года инфляция в основном находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п.

«Падение мировых цен на энергоносители, а также снижение спроса на первоочередные товары и услуги сдерживали рост цен во время пандемии. В то же время в конце года инфляция ожидаемо ускорилась. Это обусловлено динамичным восстановлением мировой экономики, дальнейшим увеличением внутреннего потребительского спроса, а также подорожанием энергоносителей и отдельных продуктов питания. В результате, в декабре инфляция вернулась в целевой диапазон», - сообщается в материалах.

В НБУ ожидают, что в дальнейшем влияние проинфляционных факторов будет ослабевать, что развернет инфляционную динамику. Благодаря наращиванию предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая замедлится продовольственная инфляция, а в конце года иссякнет эффект низкой базы сравнения для отдельных товаров.

Отмечается, что монетарная политика Нацбанка также будет направлена на ослабление фундаментального давления на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и на улучшение инфляционных ожиданий. Как следствие, ожидается, что показатель базовой инфляции на конец 2021 года составит 5,9%, а общая инфляция снова вернется в целевой диапазон в первой половине следующего года. В 2022-2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%.

Что этому предшествовало

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2020 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2019 года - составила 5%, ускорившись с 4,1% годом ранее.

16 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году планируется рост экономики на 4,6%, а также умеренная инфляция.

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Автор: Екатерина Жирий