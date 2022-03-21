Торги на "Московской бирже" приостановили с 28 февраля – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Впервые с 28 февраля открылись торги на российском фондовом рынке. Индекс цены облигаций федерального займа (ОФЗ) обновил минимум с декабря 2014 года, упав до 98,21 пунктов (9,4%).

Рубль упал до 105,78 – за доллар и 115,8 – за евро.

Открытие торгов на российском фондовом рынке происходит поэтапно – по продаже ОФЗ.

Торги на "Московской бирже" приостановили с 28 февраля – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и волной новых экономических санкций от Запада, что отразилось на курсе национальной валюты.

Из-за запрета США по обращению доллара в России руководство страны-агрессора ввело ограничения на продажу наличной валюты и снятие валюты со вкладов до 10 тысяч долларов. Остальную сумму можно получить только в рублях.

17 марта курс доллара в России взлетел до 300 рублей.

Эксперты прогнозируют, что рубль будет слабеть и потому, что российские энергоносители будут постепенно оттеснять с рынка ведущих стран, в том числе из европейского.

В МВФ больше не считают дефолт в России "чем-то невероятным".

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