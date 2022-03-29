Военные путинской армии обстреливали Тростянец из различного вооружения, а параллельно мародерили и издевались над мирным населением.

Так сейчас выглядит освобожденный от российских захватчиков Тростянец в Ахтырском районе Сумщины, который почти месяц находился под блокадой войск РФ. Военные путинской армии обстреливали его из различного вооружения, а параллельно мародерили и издевались над мирным населением.

Снимки опубликовал в Telegram-канале председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

На кадрах видны поврежденные и разрушенные жилые дома и другие здания с выбитыми окнами. Вокруг разбросано много стекла и обломков. В земле застряли остатки разорванных российских боеприпасов, на улицах много уничтоженной украинскими защитниками техники оккупантов.

Напомним, что оккупанты зашли в Тростянец в первый день полномасштабного вторжения России на украинские территории.

4 марта глава Сумской ОВА Живицкий заявил, что военные РФ заблокировали город. Они взяли под контроль подстанцию скорой помощи, не позволяя медикам выезжать на вызовы. Также захватчики разграбили магазины и угрожали населению.

За несколько дней оккупанты устроили в Тростянце настоящий террор – они стянули сотни единиц военной техники и, установив посреди города, хаотично стреляли по жилому сектору. Теперь многие дома местных непригодны для жизни.

Тростянец был освобожден от оккупантов 26 марта. Это удалось сделать силами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", с помощью бойцов из территориальной обороны и местных партизан.

В частности, украинские воины выгнали из города "элиту" российских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию. Потерпев многие неудачи, военные путинской армии бежали из Тростянца, покидая свою технику, вооружение и боеприпасы. Оккупанты были взяты в плен.

Впоследствии ВСУ зачистили оккупантов и в селе Бромля в Ахтырском районе. Жителям освобожденных населенных пунктов начали привозить продукты и лекарства.

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