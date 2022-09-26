На фоне объявленных фейковых референдумов в Украине и мобилизации в России обвалился индекс Московской биржи. Впервые с 24 февраля этот показатель упал ниже отметки в 2000 пунктов.
Об этом пишет российское издание Коммерсантъ.
Так, в ходе утренних торгов в понедельник, 26 сентября, индекс Мосбиржи упал на 4,69%, до 1991,82. Индекс РТС упал на 5,8% и составил 1075,55 пункта.
Сильнее всего падение отразилось на следующих компаниях:
- VK (-7,05%, до 390,2 руб.);
- Полюс (-6,73%, до 5937,5 руб.);
- Яндекс (-5,74%, до 1689 руб.);
- ЛУКОЙЛ (-4,34%, до 3777 руб.);
- Норникель (-3,27%, до 13 686 руб.).
Референдум в "ЛДНР" - что известно
Российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.
В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных оккупантов собирают подписи местных жителей непосредственно в местах их проживания.
Международжное общество осудило намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и ЕС заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной территории Украины.
Президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".
24 сентября в МИД Украины заявили, что Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за псевдореферендумов.