Показатель упал ниже отметки в 2000 пунктов.

На фоне объявленных фейковых референдумов в Украине и мобилизации в России обвалился индекс Московской биржи. Впервые с 24 февраля этот показатель упал ниже отметки в 2000 пунктов.

Об этом пишет российское издание Коммерсантъ.

Так, в ходе утренних торгов в понедельник, 26 сентября, индекс Мосбиржи упал на 4,69%, до 1991,82. Индекс РТС упал на 5,8% и составил 1075,55 пункта.

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Сильнее всего падение отразилось на следующих компаниях:

VK (-7,05%, до 390,2 руб.);

Полюс (-6,73%, до 5937,5 руб.);

Яндекс (-5,74%, до 1689 руб.);

ЛУКОЙЛ (-4,34%, до 3777 руб.);

Норникель (-3,27%, до 13 686 руб.).

Референдум в "ЛДНР" - что известно

Российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных оккупантов собирают подписи местных жителей непосредственно в местах их проживания.

Международжное общество осудило намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и ЕС заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной территории Украины.

Президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

24 сентября в МИД Украины заявили, что Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за псевдореферендумов.

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