Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина созывает срочное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter.
"Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН относительно фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины. Россию нужно привлечь к ответственности за ее дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - подчеркнул Николенко.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.
Международное сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.
23 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в области уже началось "голосование" на "референдуме" - россияне с оружием и их пособники ходят по квартирам местных жителей, угрожают выламывать дверь тем, кто их не откроет.
Городской голова Мелитополя Иван Федоров ранее заявлял, что в оккупированном городе вооруженные российские захватчики вместе с коллаборантами ходят по домам местных жителей. Напуганным людям подсказывают, в каком месте бюллетеня "правильно" поставить отметку.
Для участия в фейковом референдуме россияне завозят на оккупированную территорию Херсонщины людей из Крыма.
Сегодня, 24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на так называемом "референдуме" на временно захваченных российскими войсками территориях Украины наблюдается низкая явка на "избирательные участки". За это подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.