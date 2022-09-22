Также министры иностранных дел стран Евросоюза договорились увеличить поставки оружия в Украину.

Министры иностранных дел Европейского Союза согласились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия в Украину.

Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин приказал начать частичную мобилизацию, первую в России после Второй мировой войны, пишет Reuters.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сказал, что заявление Путина, которое включало шаги по аннексии украинских территорий и угрозу использования ядерного оружия, свидетельствует о панике и отчаянии.

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"Очевидно, что Путин пытается уничтожить Украину", – сказал Боррель.

Отмечается, что министры согласились поручить своим командам подготовить восьмой пакет санкций.

"Он будет нацелен на более релевантные сектора российской экономики и продолжит нацеливаться на лиц, ответственных за агрессивную войну в Украине", - отметил Боррель.

Министры ЕС проведут следующую официальную встречу в середине октября, когда пакет санкций может быть официально оформлен.

Также министры договорились увеличить поставки оружия в Украину. Боррель отказался предоставить дополнительные подробности о типе санкций или военной поддержке, но сказал, что считает, что внутри блока будет единодушная поддержка новых мер.

В интервью Reuters министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что Путин пытается напугать и разделить Запад, но его последние заявления стали "моментом, который изменил игру".

По его словам, ЕС должен акцентировать внимание на единстве, быстром принятии нового пакета санкций и использовании механизма финансирования Европейского миротворческого фонда для увеличения поставок оружия в Украину.

"Мы также должны заявить о взятии на себя юридической ответственности. Фюрерам в Кремле не следует считать само собой разумеющимся, что их ответственность за геноцидную войну следует воспринимать снисходительно", - сказал Рейнсалу.

Впрочем, отмечает Reuters, сохранение единства между 27 странами ЕС относительно нового пакета санкций может оказаться сложной задачей на фоне энергетического кризиса, который сильно ударил по Европе. В частности, Венгрия во вторник отвергла идею новых санкций.

"Теперь все по-другому. В авиации есть поговорка, что правила написаны кровью жертв воздушных катастроф. Ну, все (санкционные) пакеты написаны кровью и зверствами, которые совершила Россия", - отметил глава МИД Эстонии.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

В то же время в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результатов их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство. В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что сейчас именно Украина удерживает инициативу на передовой.

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