Индекс Мосбиржи снизился на 7,54% .

Московская биржа негативно отреагировала на новости о подготовке "референдумов" на оккупированных территориях Украины и появление слова "мобилизация" в Уголовном кодексе РФ.

Как сообщает российское издание "Медуза", котировки ценных бумаг на Московской бирже резко пошли вниз.

К 15 часам индекс Мосбиржи снизился на 7,54% до 2247,2 пункта. Индекс РТС упал на 7,44% до 1177,99 пункта. Вскоре часть потерь индексы отыграли, но оставались на минимальных уровнях за последние недели.

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Это произошло после появления сообщений о проведении "референдумов" в так называемых "ЛНР" и "ДНР" и решении Госдумы добавить в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".

Референдум в "ДНР" и "ЛНР": что стоит знать

Напомним, сегодня так называемый "народный совет" псевдореспублики "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав Российской Федерации. "Закон" о псевдореферендуме уже подписал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Оккупанты заявляют, что официальные результаты псевдоголосований они обнародуют 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" могут направить официальный запрос на вступление в состав России". Голосование на "референдумах" будет как очным, так и заочным.

По данным двух источников "Медузы", близких к администрации Путина, "референдумы" одновременно пройдут не только в "ДНР", "ЛНР" и в Херсонской области, псевдоголосование в те же даты готовят и на Запорожье.

Гауляйтер Владимир Сальдо, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в Херсонской области, также заявил о проведении "референдума" по вхождению в состав Российской Федерации.

Днем ранее глава "ДНР" Денис Пушилин обратился к главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику с предложением объединить усилия для подготовки к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины в состав РФ.

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