"Избирательные участки" оккупантов пустые, люди всеми способами пытаются избежать участия в "голосовании".

В Херсонской области оккупанты заставляют по несколько раз голосовать на так называемом "референдуме" одного человека.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Второй день театра абсурда в Херсонской области. Пустые избирательные участки остаются пустыми. "Избирательные комиссии" в сопровождении вооруженных солдат кочуют по области и продолжают охотиться на избирателей, которые всеми способами пытаются избежать с ними встречи. Некоторым не повезло уже дважды – по второму кругу пришлось заполнять бюллетень и "голосовать", - отметил он.

Видео дня

По словам Соболевского, также практикуется "семейное" голосование – если дома застали только одного члена семьи, напрягают взять несколько бюллетеней и "проголосовать" за всех.

"Если коротко – происходит полнейшая дичь", - резюмировал он.

"Референдум" на захваченных территориях

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Для участия в фейковом референдуме россияне завозят на оккупированную территорию Херсонщины людей из Крыма. Также росСМИ выяснили, какие результаты "референдумов" ожидают в Кремле.

В связи с низким процентом посещения "избирательных участков" работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных оккупантов собирают подписи местных жителей непосредственно в местах их проживания.

Цивилизованные страны осудили намерения Кремля по аннексии украинских территорий. В частности, страны "Большой семерки", США и Европейского Союза пообещали ввести санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

Тем временем, российский диктатор Владимир Путин, который мечтает об уничтожении Украины и украинцев, и использует для этого практики кровожадных диктаторов 20 века - Гитлера и Сталина - в своей речи 21 сентября заявил, что власти России сделают все, чтобы обеспечить безопасное проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Он также пригрозил Украине и миру применением ядерного оружия.

На следующий день Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности России, также пригрозил применением ядерного оружия для защиты аннексированных украинских территорий, которые РФ после фейковых референдумов сочтет своими. По его словам, для защиты этих территорий Россия может использовать не только свои только что мобилизованные силы, но и "любое российское оружие, включая стратегическое ядерное оружие и оружие, использующее новые принципы", имея в виду гиперзвуковую оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: