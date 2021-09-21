Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме.

Миссия Международного валютного фонда сегодня, 21 сентября, начинает свою работу по просмотру программы stand-by в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба представительства МВФ в Украине.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", - говорится в сообщении со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна.

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Справка УНИАН. 9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

В августе Украина получила от МВФ более 2,7 млрд долл. вследствие распределения специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках помощи странам-участницам фонда в восстановлении экономики, пострадавшей от пандемии.

9 сентября глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что по плану второй транш МВФ для Украины должен составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

Миссия МВФ в Украине: что известно

Автор: Екатерина Жирий