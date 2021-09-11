Последний раз миссия МВФ посещала Украину в начале текущего года.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Украину в течение 10-12 дней.

Об этом исполнительный директор от Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Через 10-12 дней в Украину будет направлена миссия, которая будет работать над соглашению stand-by и в будущем поддерживать экономику Украины", - сказал Рашкован.

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Он отметил, что главная цель программы МВФ для Украины заключается в том, чтобы экономика Украины по уровню развития стала такой, как в странах-соседях.

Справка УНИАН. 9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

В августе Украина получила от МВФ более 2,7 млрд долл. вследствие распределения специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках помощи странам-участницам фонда в восстановлении экономики, пострадавшей от пандемии.

9 сентября глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что по плану второй транш МВФ для Украины должен составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

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Автор: Игорь Орел