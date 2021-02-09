Во второй половине прошлого года мировая экономика начала постепенно восстанавливаться.

Объем мировой торговли в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократился на 32%.

Об этом сообщил главный советник генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Тим Йенд на форуме «Коронавирус: вызовы и ответы» в Киеве.

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«Пандемия коронавируса серьезно повлияла на мировую экономику и торговлю... С точки зрения глобальной торговли можно сказать, что она сократилась на 32%», - сказал он.

Также он сообщил, что во второй половине прошлого года мировая экономика начала постепенно восстанавливаться.

Что этому предшествовало

В апреле 2020 года ВТО прогнозировала падение мировой торговли на 13-32% в 2020 году.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозировало падение мирового ВВП в 2020 году на 4,4% по сравнению с предыдущим годом, что лучше июньского прогноза агентства на 0,2 процентных пункта.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста мирового валового внутреннего продукта в 2021 году на 0,3 процентных пункта - до 5,5% с ранее прогнозируемых 5,2%.

Всемирный банк ожидал рост мировой экономики на 4% в 2021 году, а украинской - на 3%, при условии, что начатое применение вакцин от COVID-19 продлится в широких масштабах в течение наступившего года.

Также ВТО прогнозировал, что мировая торговля по итогам 2020 года сократится на 9,2%, а в 2021 году вырастет на 7,2%. В частности, наибольшее сокращение экспорта в 2020 году прогнозировалось в странах Северной Америки – на 14,7% и Европы – на 11,7%. Наибольшее падение импорта - в странах Южной и Центральной Америк – на 13,5% и Европы – на 10,3%.

По состоянию на октябрь 2020 года в ВТО прогнозировали, что мировая экономика в 2020 году в связи с негативным экономическим влиянием пандемии коронавируса сократится на 4,8%, но уже в 2021 году вырастет на 4,9%.

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Автор: Павел Степанец