Великобритания вышла из ЕС в 2020 году, с 1 января 2021 года на нее перестали распространяться правила ЕС.

Министр финансов Великобритании Эндрю Гриффит, выступая в Палате общин, заявил о том, что Brexit может принести и уже приносит "огромные преимущества", однако не смог назвать ни одной конкретной выгоды от Brexit.

Об этом сообщает Bloomberg, отметив при этом, что, по словам Гриффита, "мы никогда не должны возвращаться назад" и поддерживать отношения с Брюсселем, которые "основаны на соблюдении законов ЕС".

Как говорится в материале, когда Питер Грант (Гленротес) из SNP предложил назвать хотя бы одно из преимуществ, которые дал Brexit, Гриффит сказал, что у него недостаточно времени, чтобы перечислить их все.

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Его комментарии последовали за сообщениями о том, что правительство рассматривает возможность поставить Великобританию на путь более тесных связей с Европейским союзом, что вызвало панику среди сторонников жесткого Brexit.

Выход Британии из ЕС

Великобритания вышла из ЕС в 2020 году, с 1 января 2021 года на нее перестали распространяться правила ЕС. Торговое соглашение с ЕС было подписано и одобрено в последние дни 2020 года.

Гражданам Великобритании начали выдавать паспорта без "Евросоюза" на обложке.

В ноябре 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявили, что их страны достигли временного торгового соглашения.

Спустя год после выхода Великобритании из ЕС более половины избирателей в Великобритании заявили, что они разочарованы результатами Brexit.

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