Как отметил эксперт, сейчас наблюдается повторение ситуации 1980-х годов, когда на Советский Союз были наложены санкции за войну в Афганистане.

Из-за войны против Украины Россия может перестать быть поставщиком энергоносителей в Европу. Для президента Путина это примерно такой самоубийственный шаг, как Brexit, только гораздо хуже.

Как отметил в интервью Русской службе "Радио Свобода" российский ученый-экономист, вице-ректор французского университета Sciences Po Сергей Гуриев, Россия географически находится рядом с Европой и никуда оттуда не денется. Поэтому для Москвы выгоднее поставлять газ и нефть именно в страны Европы, которые ближе и богаче, чем другие потенциальные покупатели российской нефти и газа.

Однако, по словам Гуриева, нынешние действия Кремля являются самоубийственными, хотя и говорить о конце существования рынка углеводородов еще рано.

"Будет ли конец рынка углеводородов, или Россия будет продавать ноль нефти и газа на мировом рынке? Нет, до этого еще долго. Даже самые продвинутые европейские страны считают, что чистого нуля выбросов они достигнут примерно к 2050 году. Чистый ноль выбросов будет достигнут в них к 2060 году, а Индия заявляет о еще более поздних сроках. Поэтому углеводороды будут потребляться и в дальнейшем", - отметил Гуриев.

По словам экономиста, спрос на нефть никуда не денется, хотя еще до полномасштабной войны РФ против Украины звучали заявления о том, что переход к "зеленой энергетике" приведет к снижению цен на нефть лишь в 2030-х годах. Другое дело, что Европа уже через несколько лет заместит российскую нефть и газ другими источниками.

"Вероятно, именно поэтому Путин каждый раз снижает поставки газа на европейский рынок, что само по себе является самоубийством. С точки зрения российского бюджета, нефть гораздо важнее газа. Путин почему-то считает, что, снижая эти поставки, он нанесет больший удар по европейской экономике", - отметил Гуриев.

Вместе с тем, по его словам, сейчас происходит конец "эпохи великой нефтегазовой трубы", которая длилась с 1972 года – тогда был достроен газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. Как отметил Гуриев, сейчас наблюдается повторение ситуации 1980-х годов, когда на Советский Союз были наложены санкции за войну в Афганистане.

"Я помню дискуссии о том, как американцы после ввода войск в Афганистан наложили санкции так, что России было трудно строить трубопроводы. Мы как будто вернулись к началу 80-х годов. Здесь очень много параллелей: воспроизводится некая пионерская организация, запрещаются концерты группы "ДДТ". Немного напоминает 1982 год, гонки на лафетах", - резюмировал экономист.

Напомним, в Евросоюзе 1 августа вступило в силу эмбарго на импорт угля из России. Запрет на поставки нефти заработает с 1 декабря.

Агентство Bloomberg узнало, что власти России будут держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит антироссийские санкции.

По данным СМИ, российский "Газпром" сжигает газ, предназначен для экспорта в Европейский Союз на границе с Финляндией. Этот процесс продолжается с конца мая, когда компания снизила поставки в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: