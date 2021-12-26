Спустя год после выхода Великобритании из ЕС более половины избирателей в Великобритании заявили, что они разочарованы результатами Brexit.
Об этом говорится в результатах опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Opinium, сообщает The Guardian.
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Согласно опросу, более 60% избирателей считают, что Brexit прошел плохо или хуже, чем они ожидали.
42% британцев, проголосовавших за выход Британии из ЕС в 2016 году, имеют негативное мнение о ходе Brexit.
26% поклонников Brexit сказали, что все прошло хуже, чем ожидалось. 16% проголосовавших за Brexit сказали, что они ожидали, что все пойдет плохо.
86% опрошенных, проголосовавших за членство в ЕС, сказали, что все было даже хуже, чем они ожидали.
Лишь14% опрошенных сказали, что Brexit прошел лучше, чем ожидалось.
Выход Британии из ЕС
- Великобритания вышла из ЕС в 2020 году, с 1 января 2021 года на нее перестали распространяться правила ЕС. Торговое соглашение с ЕС было подписано и одобрено в последние дни 2020 года.
- Гражданам Великобритании начали выдавать паспорта без "Евросоюза" на обложке.
- В ноябре 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявили, что их страны достигли временного торгового соглашения.