Великобритания вышла из ЕС в 2020 году, с 1 января 2021 года на нее перестали распространяться правила ЕС.

Спустя год после выхода Великобритании из ЕС более половины избирателей в Великобритании заявили, что они разочарованы результатами Brexit.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Opinium, сообщает The Guardian.

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Согласно опросу, более 60% избирателей считают, что Brexit прошел плохо или хуже, чем они ожидали.

42% британцев, проголосовавших за выход Британии из ЕС в 2016 году, имеют негативное мнение о ходе Brexit.

26% поклонников Brexit сказали, что все прошло хуже, чем ожидалось. 16% проголосовавших за Brexit сказали, что они ожидали, что все пойдет плохо.

86% опрошенных, проголосовавших за членство в ЕС, сказали, что все было даже хуже, чем они ожидали.

Лишь14% опрошенных сказали, что Brexit прошел лучше, чем ожидалось.

Выход Британии из ЕС