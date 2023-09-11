Исследователи проанализировали деятельность венчурных фондов и компаний, связанных с окружением и семьей заместителя председателя ОП.

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в одном из интервью заявил о проблеме со стороны бизнеса, "привыкшего работать на грани нашего правового поля". Впрочем, журналисты Юрий Николов и Антонина Волкотруб проанализировали его же венчурную матрешку и продемонстрировали, что такое работа на грани правового поля, которая позволяет оптимизировать налоги на сотни миллионов гривень.

"Бизнес на грани"

Брат Ростислава Олег Шурма является совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Возобновительная энергия Запорожья", которые были основными получателями "солнечных" денег из расследования "Бигус.инфо".

Основателем украинской "КД Энерджи 2" является кипрская KD 2 Energy holding limited, которая на 50% принадлежит Олегу Шурме. ООО " возобновляемая энергия Запорожья "полностью принадлежит другому украинскому ООО"Экопауэр Инвест". Эта фирма на 76% принадлежит ЗНВКИФ "Гелиос" (венчурный фонд), остальные 24% принадлежат кипрской Zambelica Limited.

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"Гелиос" является одним из важнейших активов семьи Шурмы, его уставный капитал составляет 435 млн грн. С декабря 2019-го по ноябрь 2021 года Ростислав Шурма светился как директор Фонда. Но после его перехода в ОП эту должность заняла жена Олега - Ксения Шурма.

Учредителем фонда сейчас является ООО "Соньера Инвест" (уставный капитал - 150 тыс. грн), а бенефициарами - Олег Шурма и такие себе Светлана Стоян и Ольга Кузина.

"Зацените масштаб "партнеров" Шурмы. Светлана Стоян из Мариуполя известная как поставщица книг и офисного оборудования в заведения Донецкой области аж на 116 тыс. грн, Ольга Кузина из Запорожья была ФЛП с основным кодом экономической деятельности - деятельность кафе и мобильных столовых", - отмечают журналисты.

Очевидно, "Соньера" с капиталом в 150 тыс. грн вряд ли могла капитализировать "Гелиос" на 453 млн без долговых средств. Кто одолжил ей эту кучу миллионов, неизвестно, потому что это коммерческая тайна. Но если это иностранная компания, то "Соньера" может спокойно выводить валюту за границу.

Журналисты отмечают, что этими юридическими лицами матрешка не ограничивается, но "и этих будет достаточно, чтобы понять, зачем были нужны все эти выкрутасы".

В чем смысл "бизнеса на грани"?

Венчурные фонды значительно интереснее из-за их исключительного удобства в налоговой оптимизации. По действующему Налоговому кодексу, все институты совместного инвестирования (венчурный фонд, как "Гелиос", — один из них) освобождаются от уплаты налога на прибыль и имеют вдвое меньшую ставку налогообложения дивидендов. А еще они могут занимать средства своим же компаниям и тем самым уменьшать налог на прибыль у дочерних предприятий. В целом перенос денег, а следовательно, и налогового обязательства на предприятия с льготным налогообложением - оптимизаторская классика. Впрочем, журналисты отмечают, что любой налоговик подтвердит: это схема на грани, а часто и за ней.

Расследователи рассмотрели эти нюансы на примерах "Гелиос" и "Соньера Инвест" и посчитали, сколько "оптимизированных" налогов недополучает государство.

По данным аналитической системы YouControl, "Соньера Инвест" является прибыльным обществом. В 2022 году фирма задекларировала 328 млн грн до налогообложения. Однако в финансовой отчетности по налогу на прибыль указаны только нули и прочерки вместо десятков миллионов гривен, которые больше подходят фирме с доходом в треть миллиарда.

Собственность "Соньеры" формировали "по всем правилам белого бизнеса " - через офшорки с Маршалловых островов, которыми бенефициары владели через кипрский траст. Обычно такие сложные структуры собственности используются для легализации средств и, да, для налоговой оптимизации.

К тому же налогов не платит не только "Соньера". "Гелиос" оказался совладельцем 26 юридических лиц в Украине и еще двух в Венгрии. Основные направления бизнеса - "зеленая" электроэнергия, строительство и финансы. Сам фонд успел получить достаточно прибылей, чтобы обзавестись активами на 1,4 млрд грн, по данным финансовой отчетности на конец 2022 года. Незначительная часть средств инвестирована в собственность компаний, а большинство - одолжено им же, под проценты, конечно. Это позволяло всей группе компаний не платить сотен миллионов гривен налога на прибыль.

"И это не единственный их венчурный фонд. У Олега Шурмы есть еще "Пространство" и "Квантум", зарегистрированные в 2021-м и 2020 году соответственно. Они не такие "прибыльные", как "Гелиос", но тоже не мелкота - зарегистрированный уставный капитал составляет 135 млн грн. "Квантум" к тому же является полным владельцем ООО "Квантум Хоум". На эту фирму зарегистрирован шурмовский автопарк из пяти автомобилей, причем Audi E - Tron S Sportback и Tesla Y были приобретены уже после полномасштабного вторжения", - отмечают журналисты.

Расследователи отмечают, что суммы, инвестированные в фонды, как и сверхприбыли, "трудно объяснить и бизнес-жилкой Олега, и зарплатой Ростислава Шурмы в группе Ахметова", где он работал до работы в ОП.

"Суммы недоплаченных государству, да еще и во время войны, налогов не идут государственнику из офиса в белом пальто. Впрочем, и первые, и вторые суммы можно объяснить влиянием этого уважаемого государственника. До того как Ростислав Шурма оказался в Офисе президента, о его исключительных организаторских способностях могли рассказать только на "Запорожстали". А теперь, -и в "Энергоатоме", и в "Объединенной горно-химической компании", и в "Энергетической компании Украины", и в "Укрнафте", и в "Лесах Украины", и в АвтоКрАЗе, и в "Запорожтрансформаторе", и в "Запорожьеоблэнерго", и в "Николаевоблэнерго", а еще в "Украинских распределительных сетях" и в "Операторе ГТС Украины". Устали? Мы тоже. А вот Шурма везде успевает. Настоящий профессионал - то окучит, то потрусит", - говорится в расследовании.

Вспомнив расследование о том, что государство заплатило 320 млн гривен станциям брата Шурмы за электроэнергию в оккупации, журналисты напомнили, что это "лишь часть миллиардов Шурмы, к которым есть большие вопросы по оптимизации налогов на сотни миллионов гривень". При этом он является чиновником Офиса президента, "но все его усилия пошли на то, как недоплатить родной стране денег".

Когда Ростислав Шурма комментировал расследование "Бигус.инфо" относительно заработков солнечных электростанций своего брата на оккупированном Запорожье, он не отрицал фактов, но подчеркивал, что во всем виноват Игорь Коломойский, который "огрызается так, что подключили и отдельных журналистов".

Впрочем, Николов и Волкотруб отметили, что "к системной кампании приобщили ближайших родственников Шурмы, которые понавоткрывали офшорок и венчурных фондов, кредитуют сами себя в пределах группы, выводят средства и не платят налогов".

Что предшествовало

Ранее журналисты выяснили, что государство заплатило 320 млн гривен солнечным станциям брата заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы за электроэнергию в оккупации.

Солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является близкое окружение заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года. Подробнее об этом - в материале.

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