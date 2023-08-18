До июля 2023 года эти станции получали государственные деньги.

Государство заплатило 320 млн гривень солнечным станциям брата заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы за электроэнергию в оккупации.

Как выяснили журналисты Bihus.Info, солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является близкое окружение заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года.

После полномасштабного вторжения РФ несколько десятков "зеленых" станций попали под оккупацию. Среди них - солнечные станции ООО "КД Энерджи 2", ЧП "Нацпрод", ООО "Возобновляемая энергия Запорожья", ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауэр ЛЛС", расположенные в Запорожской области.

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С июля 2022 по июль 2023 г. эти компании совокупно получили более 320 млн гривень оплаты за электроэнергию по "зеленому тарифу" от государственного предприятия "Гарантированный покупатель" (для "КД Энерджи 2", "Нацпрод" и "возобновляемая энергия Запорожья" из проплат невозможно выделить расчеты по долгам предыдущих периодов, если таковые происходили – УНИАН).

Совладелец ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Возобновляемая энергия Запорожья" - брат топ-чиновника ОП Ростислава Шурмы Олег Шурма. Станция ЧП "Нацпрод" также упоминается среди реализованных проектов на корпоративном сайте, где собраны "Зеленые" проекты Олега Шурмы и партнеров.

Совладелец ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауэр ЛЛС" - Руслан Божко, экс-подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком.

Такую же оплату получали ряд других производителей "зеленой энергии", в частности" Скифия-Солар-1 "и" Скифия-Солар-2 " бизнесмена Василия Хмельницкого и партнеров, а также ряд других, менее известных производителей.

В чем проблема с проплатами станциям в оккупации?

Во-первых, по данным, полученным от "Укрэнерго", со ссылкой на облэнерго, большинство станций, находящихся на временно оккупированной территории Запорожской области, работают в несинхронном режиме с объединенной энергосистемой Украины с 1 июля 2022 г. То есть они не имели физической связи с ней из-за поврежденных или отключенных линий электропередач. Поэтому электроэнергия из СЭС в оккупации, скорее всего, не могла попасть в украинский рынок и не могла быть продана там. А по украинскому законодательству, ГП "Гарантированный покупатель" должен оплачивать электричество, которое продает рынку. Оплата электричества, которое ГП не могло продать, означает убытки для государственного предприятия.

Во-вторых, данные об объемах произведенного электричества, переданные представителями станций в облэнерго, а оттуда в "Укрэнерго", которая затем передавала их ГП "Гарантированный покупатель" для оплаты, в принципе невозможно проверить из-за отсутствия дистанционной связи с оборудованием.

Совладелец компаний "КД Энерджи 2" и "Нацпрод" Сергей Дядечко заверил Bihus.Info, что электроэнергия из этих двух СЭС и сейчас идет в энергосистему Украины. Впрочем, у редакции есть серьезные основания сомневаться в достоверности этих утверждений.

Представитель ООО "Грин Энерджи Токмак" и "Грандпауэр ЛЛС", попросивший не называть его имя, сообщил, что компании не имеют технической возможности определить, в какую энергосистему шла электроэнергия. До апреля 2023 г. данные о генерации, зафиксированные на счетчиках СЭС, удавалось передавать в облэнерго "партизанскими методами" от сотрудников, которые остались в оккупации.

"Он считает эту электроэнергию украинской и такой, что должна оплачиваться государством, даже если она не могла быть продана в украинский рынок, поскольку компании имеют кредитные обязательства перед банками. Запись телефонного разговора есть в распоряжении Bihus.Info, однако по просьбе собеседника он не использован в видеоверсии материала", - отмечает издание.

С Олегом Шурмой связаться не удалось. Ростислав Шурма на письменный запрос редакции не ответил.

С июля 2023 г. расчеты с "зелеными" станциями, находящимися на временно оккупированных территориях, за электроэнергию, произведенную после оккупации, приостановлены. "Укрэнерго "должна передавать ГП" Гарантированный покупатель " нулевые объемы генерации, если не имеет уверенности в том, что станция работает в синхронном с ОЭС режиме.

Вопрос о том, что делать с оплаченными деньгами, пока остается не решенным. Летом 2023 г. на совещании в Минэнерго обсуждали несколько вариантов: учет этих средств как оплату долгов за периоды до начала оккупации или обращение к производителям за возвратом средств.

"Когда "Гарантированный покупатель" обратился к производителям, многие производители отказались это сделать. Отказались вернуть средства. Этот вопрос нужно урегулировать отдельным решением на уровне закона. Возможно, как исключение, на уровне СНБО или Кабинета министров", - отметил Илья Сидоров, директор департамента энергорынка НКРЭКУ.

Кто такой Ростислав Шурма

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" ("экономика и предпринимательство") и киевский экономический университет им. Гетьмана ("экономическая теория").

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма в прошлом семь лет возглавлял ПАО "Запорожсталь". Он был депутатом Донецкого областного совета от Партии регионов, а с апреля 2015 года по февраль 2020 года – председателем региональной организации партии "Оппозиционный блок" в Запорожской области.

По данным местных запорожских СМИ, в начале 2020 года Шурма стал руководителем инвестиционного фонда "Гелиос", на который записаны фирмы, которые получали тендеры и землю от Запорожского горсовета.

Также, как сообщает 061.ua, через фирмы, связанные с Ростиславом Шурмой и бывшим финдиректором "Запорожстали" Русланом Божко, в период с 2017 по 2019-й годы под солнечные электростанции вывели 245 гектаров земли в обход закона и без конкурса. А в апреле 2021 года АМКУ разрешил приобрести контрольную долю трех СЭС в Запорожье инвестфонда Шурмы.

Кроме того, СМИ сообщали, что его брат Олег Шурма через ряд подконтрольных фирм получал земельные участки и объекты недвижимости.

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