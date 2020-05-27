НБУ упростил лицензирование украинских банков

Также в НБУ уточнили порядок согласования руководителей банков и информирования об открытии обособленного подразделения.

Национальный банк Украины упростил подходы к мониторингу финансового состояния юридических лиц и имущественного состояния физических лиц - владельцев существенного участия в банке, а также уточнил порядок согласования руководителей банков и информирования об открытии обособленного подразделения, что будет способствовать уменьшению технических процедур и осуществлению углубленного анализа процессов.

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Как сообщили в пресс-службе НБУ, соответствующие изменения закреплены в постановлении правления регулятора от 25 мая №66 "Об утверждении изменений в Положение о лицензировании банков", которое вступает в силу с сегодняшнего дня, 27 мая.

Согласно сообщению, этими нововведениями Нацбанк уменьшил объем информации, который должен ежегодно предоставлять владелец существенного участия в банке, и отныне владелец до 1 февраля ежегодно должен подавать письменное заверение об отсутствии оснований для ухудшения имущественного состояния/признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые должны отвечать требованиям, предусмотренным положением о лицензировании банков.

Таким образом, в 2020 году владельцы существенного участия в банках не будут подавать предусмотренные данным положением документы в пределах их ежегодной оценки финансового/имущественного состояния.

Кроме того, НБУ обновил методику оценки финансового/имущественного состояния владельцев существенного участия в банке, что будет способствовать улучшению анализа при осуществлении указанных процедур.

Также центробанк уточнил порядок информирования банком об открытии обособленного подразделения и сократил перечень необходимых для этого документов - теперь банкам не нужно подавать регулятору экономическое обоснование открытия такого подразделения, что будет способствовать уменьшению документооборота и ускорению процесса регистрации структурных подразделений.

Как сообщал УНИАН, с 21 мая Национальный банк Украины обновил регулирование по вопросам организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине, что обусловлено необходимостью уточнения норм действующего нормативно-правового акта с учетом мировой практики и изменений в украинском законодательстве.

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