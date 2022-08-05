Покупка продуктов питания составляет более 49% безналичных расходов украинцев.

В июле по сравнению с июнем украинский потребительский рынок почти полностью оправился от падения первых месяцев войны: украинцы больше тратили на лекарства, электронику, рестораны и топливо.

Паро это сообщила пресс-служба "Приватбанка".

"По данным статистики расчетов банковскими картами в сети POS-терминалов "ПриватБанка", количество оплат карточками покупок в торговле выросло на 5,9% - до 199 млн транзакций. Объемы оплаченных безналично товаров за месяц увеличились на 7,7% - до 48,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крупные национальные торговые сети получили безналичных оплат на 11,6% больше, чем в июне, - 21,3 млрд грн.

В июле продолжили расти расходы украинцев на еду - оплаты карточками в продовольственных магазинах выросли на 9,7% - до 24 млрд грн. В целом покупка продуктов питания составляет более 49% безналичных расходов украинцев.

За месяц ощутимо выросли карточные расходы на кафе и рестораны (19% - до 3,4 млрд грн), покупки лекарств (на 14,5% - до 2,7 млрд грн), электроники и бытовой техники (на 16% - до 3,2 млрд грн) и расходы на топливо (на 12,1% - до 2,3 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, объемы безналичных расчетов в Украине растут, несмотря на войну.

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