Оплата товаров и услуг наличными является дополнительным фактором опасности для каждого, отметили в финучреждениях.

Крупнейшие украинские банки – "Ощадбанк", "ПриватБанк" и "Райффайзен Банк" объявили о совместной инициативе по экстренной поддержке отечественного рынка безналичных расчетов в условиях военного положения.

Об этом сообщили пресс-службы банков.

"Ради безопасности каждого украинца ведущие операторы кешлес-рынка призывают украинский бизнес, все торговые предприятия на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами. Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, оплата которых наличными является дополнительным фактором опасности для каждого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас банки внедряют особые льготные условия работы эквайринга. Для клиентов этих банков-торговцев, принимающих банковские карты, будут отменены эквайринговые комиссии. Такие особые условия эквайринга будут действовать до конца марта с возможной пролонгацией в зависимости от ситуации в стране.

"Максимальная безопасность каждого украинца является для нас главным приоритетом, и использование современной платежной инфраструктуры, отказ от наличных является лучшим шагом для этого. Инициатива является открытой для международных платежных систем, всех банков, ритейлеров и других заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что "Ощадбанк" в связи с введением на территории Украины военного положения вводит кредитные каникулы для клиентов-физических лиц с 1 марта по 31 мая 2022 года по всем кредитным продуктам.

Как сообщал УНИАН, ранее в Офисе президента призвали украинцев рассчитываться по возможности банковскими карточками, а не наличными, так как сейчас сложно перевозить наличные по стране.

Напомним, рано утром 24 февраля РФ ворвалась на украинскую территорию. Позже Верховная Рада проголосовала за введение в Украине военного положения.

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