По состоянию на июль прошлого года дизтопливо импортировала 71 компания, в июле этого года - 355.

Количество импортеров топлива в Украину продолжает расти.

Об этом пишет эксперт консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

В частности по состоянию на июль прошлого года дизтопливо импортировало 71 компания, а уже в июле-2022 их количество выросло до 355.

Количество импортеров бензинов в июле этого года выросла до 105, тогда как в июле прошлого года их насчитывалось около 36. Относительно поставщиков автогаза, то в прошлом году их было в среднем 73, сейчас — почти 114.

Также, эксперт считает, что уже совсем скоро на заправках цена на автогаз упадет до 25,5-26 грн/л, что для среднестатистической АЗС будет означать заработок, близкий к нулю. Кроме этого, вскоре правительство может вернуть налоги на топливо, которые отменило весной.

До полномасштабного вторжения большие объемы горючего в Украину поставлялись из России и Беларуси. Сейчас отечественный рынок топлива переориентировался на поставки из стран ЕС, в частности портов Польши и Румынии.

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