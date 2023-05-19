Доллар будет стабилен, уверен эксперт.

Наличный курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли резко изменится. Стоимость валюты будет постепенно двигаться в сторону официального курса.

Такой прогноз сделал экономист Олег Гетман, отметив, что концу мая значительных колебаний наличного доллара не будет, передает 24 канал.

"Доллар будет стабилен. Я не вижу сейчас каких-то предпосылок для бешеного скачка - нет никаких факторов, которые бы это спровоцировали. Поэтому, по моему мнению, наличный курс будет находиться на тех же показателях, которые есть сейчас, плюс-минус 1 гривня в разные стороны", - отметил эксперт.

По его мнению, курс установится на уровне 36,6 гривни за доллар.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 18 мая

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 18 мая укрепился на 5 копеек - до 37,65 грн/долл. По евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 41,20 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 13 копеек - до 37,37 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составлял 37,45 грн, евро - 41,32 грн. Курс евро подешевел на 20 копеек - 40,90 грн/евро.