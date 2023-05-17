Наличный курс в ближайшие дни будет медленно двигаться к официальному, отметила эксперт.

Курс доллара в Украине к концу текущей недели (до 21 мая) будет колебаться в пределах 37,4 - 37,9 грн/долл.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, отметив, что наличный курс в ближайшие дни будет медленно двигаться к официальному, но украинцы перемен не почувствуют, передает 24 канал.

"Такой ход событий свидетельствует о высокой степени сбалансированности рынка. А сильным стабилизационным фактором на рынке остается расширенный лимит по продаже наличной валюты населению, который НБУ ввел в середине апреля", - объяснила эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 16 мая

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 16 мая остался на уровне предыдущего дня - 37,80 грн/долл. По евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составил 41,30 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,35 грн за долл., евро - 40,65 грн за евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 4 копейки - до 37,53 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составлял 37,45 грн, евро - 41,32 грн. Курс евро подешевел на 20 копеек - до 41,10 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 37,03 грн/долл., евро - 40,10 грн/евро.

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