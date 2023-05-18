Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн.

Курс наличного доллара в "ПриватБанка" подешевел на 13 копеек - до 37,37 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,32 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 20 копеек - 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,87 грн/долл., евро-39,90 грн/евро.

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Вчера из-за колебаний доллара гривна еще больше "укрепилась"

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 мая, курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 3 копейки - до 37,50 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,32 грн.

По словам финансового аналитика Алексея Куща, укрепление гривны выше 30 гривен за доллар невозможно.

"Мало того, что это невозможно, это еще и нежелательно. Потому что восстановление экономики - это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", - пояснил Кущ.

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