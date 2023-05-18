Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,25 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 18 мая, укрепился на 5 копеек – до 37,65 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 41,20 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,25 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

Что происходит с курсом

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца текущей недели будет колебаться в пределах 37,4 - 37,9 грн/долл.

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По прогнозу аналитика Алексея Козырева, наличный курс доллара в Украине в период с 15 по 19 мая в большинстве банков будет в пределах коридора покупки и продажи от 37,10 до 38,15 грн/долл. А в обменниках финансовых компаний этот коридор составит от 37,25 до 37,95 грн/долл.

Как говорится в финансовом еженедельнике инвестиционной группы ICU, по состоянию на 16 мая в системно важных банках курс гривны ослабел на несколько копеек до 37,3-37,9 грн/долл.

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